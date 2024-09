Cultura. Lunedì 2 settembre alle Fabbriche di Agrigento, si presenta “Polvere di gesso” di Giuseppe Pullara

Si presenta oggi, lunedì 2 settembre alle ore 18.30 presso Le Fabbriche (Fondazione Orestiadi) in Via San Francesco 1 ad Agrigento, il libro del prof. Giuseppe Pullara dal titolo “Polvere di Gesso”. A dare i saluti, il direttore delle Fabbriche Beniamino Biondi, il presidente dell’ANDE Carola De Paoli e a moderare gli interventi la giornalista Valentina Alaimo. Sarà presente l’autore Giuseppe Pullare.

“Polvere di gesso” – con sottotitolo “come vincere dopo 28 bocciature- come definisce lo stesso Professor Pullara, racconta in una biografia di ‘metà percorso’, la sua vicenda, le sue scelte e la sua determinazione a raggiungere i risultati, con testardaggine e con entusiasmo. Polvere di gesso è il romanzo di una vita che ha come obiettivo quello di spronare chi lo legge, i suoi studenti e quelli che verranno in primis, a prendere in mano la propria esistenza, con entusiasmo e con la certezza che la differenza tra riuscire e fallire nel ring della vita, dove l’unica regola è quella di essere preparati, è in mano loro.

Dunque, appuntamento oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.30 presso le Fabbriche di Agrigento.