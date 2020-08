Cultura. Oggi alle ore 18 presso Villa Bordonaro di Canicattì, la conferenza “Come ci ha cambiato la pandemia da Covid 19” organizzata dalla FIDAPA

Si terrà oggi pomeriggio, lunedì 10 agosto alle ore 18 presso Villa Bordonaro di Canicattì, la conferenza “Come ci ha cambiato la pandemia da Covid 19”, organizzato dalla FIDAPA. L’incontro si svolgerà, rispettando rigorosamente le misure anti Covid 19, oggi alle ore 18 presso Villa Bordonaro a Canicattì. L’incontro, presieduto dalla dottoressa Tiziana Marcella Attardo, prevede l’autorevole presenza della Presidente nazionale e distrettuale della Fidapa, Maria Concetta Oliveri e Maria Ciancitto. A relazionare la FIDAPA ha chiamato alcuni esperti: la dottoressa Girolama Bosco, Direttore Servizio Sanità Pubblica, Epidemiologica, Medicina Preventiva Asp di Agrigento; il professor Francesco Pira, Sociologo e Docente di Comunicazione dell’Università di Messina; il dottor Salvatore Licata, Direttore Scuola Euroform, l’avvocato Silvana Rinallo, del Foro di Agrigento, la dottoressa Valentina Bordino, Psicologa e Psicoterapeuta dell’Asp di Caltanissetta.

Sono previste testimonianze dal lockdown con un monologo di Lina Nicotra e interventi degli studenti e del personale sanitario. La dottoressa Laura Alongi presenterà il progetto Kids to Kids.

“All’indomani della pandemia – commenta la Presidente della sezione di Canicattì Dottoressa Tiziana Marcella Attardo – non so se siamo migliori o peggiori..sicuramente siamo diversi. Il Coronavirus ha cambiato ciascuno di noi intimamente, modificando la scala dei valori della nostra vita a cui abbiamo imparato ad assegnare altri significati e priorità; questo cambiamento individuale non poteva non coinvolgere e sconvolgere anche la nostra vita di relazione”.