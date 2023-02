Cultura. Sabato 11 febbraio al Castello Chiaramonte di Favara, si presenta l’antologia “101 lettere d’amore” a cura di Daniela Rina Deflorio.

Sabato 11 febbraio alle ore 17:30, presso il Castello Chiaramonte di Favara, verrà presentata l’antologia “101 lettere d’amore” a cura di Daniela Rina Deflorio. Ed in prossimità del 14 febbraio, durante il quale si celebra la Festa degli Innamorati, la tematica della silloge letteraria non poteva essere più azzeccata. Infatti, all’interno dell’antologia sono confluite- così come si legge nella nota stampa- “101 lettere selezionate di 90 autori scelti che hanno partecipato al concorso “Amore in lettera” indetto da VGS LIBRI. In tali lettere i partecipanti hanno aperto il proprio cuore e condiviso i propri sentimenti d’amore, un amore che assume moltissime forme, colori e intensità”.

Ad aprire l’incontro culturale, il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

Daranno il loro contributo, intervenendo sul testo, Francesco Castronovo, critico letterario; Giusy Sutera Sardo, presidente dell’Associazione Fabaria Donna; Maria Angela Frenna, psicologa del Centrodonna George Sand APS.

Saranno inoltre presenti gli autori Laura Licata, Gabriella Pecoraro, Giuseppina Donisi, Federica Verani, Alessandro Galeno.

Le letture saranno a cura di: Sara Chianetta del Caffè letterario Favara, Samuela Pecoraro, Mariagrazia Castronovo e Laura Sorce,

L’intervento musicale è a cura del violinista Carmelo Fallea.

La presentazione sarà in diretta streaming tramite la pagina Facebook della casa editrice.

Dunque, appuntamento domani, sabato 11 febbraio a partire dalle ore 17.30 presso il Castello Chiaramonte di Favara.