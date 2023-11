Cultura. Venerdì 24 novembre a Comitini si presenta il libro “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il papà dei Carabinieri” di Maristella Panepinto

Verrà presentato domani, venerdì 24 novembre alle ore 10.00 presso la Scuola primaria “Ciranni”- sezione di Comitini dell’I.C “A. Rocalli”, il libro di Maristella Panepinto dal titolo “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il papà dei Carabinieri”.

Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino di Comitini, Rag. Luigi Nigrelli, sono previsti autorevoli interventi: il Maggiore dei Carabinieri Luigi Pacifico; la prof.ssa Antonella Uttilla, D.S dell’I.C “A. Roncalli”; la prof.ssa Nicoletta Averna. Presente all’incontro letterario, anche la V I del Liceo Statale “M.L.K” di Favara, accompagnati dal prof. Benedetto Raneri. I graditi partecipanti avranno modo di dialogare con la scrittrice Maristella Panepinto. A moderare il prof. Raneri, in qualità di presidente della Biblioteca comunale, oltre che di docente accompagnatore.

“Carlo Alberto dalla Chiesa. Il papà dei Carabinieri”- edito da Navarra Editore- è il primo libro per bambini dedicato alla storia del Generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982 a Palermo. Ecco cosa si legge nella sinossi.

“Emanuele passeggia col papà carabiniere per la Caserma palermitana intitolata a Carlo Alberto Dalla Chiesa e vuole conoscerne la storia. E così, da Saluzzo, cittadina del Piemonte dove è nato, fino a Palermo e a quel 3 settembre 1982, la vita di Dalla Chiesa scorre come un film sotto gli occhi di chi legge. Gli studi, la Resistenza, l’incontro con la prima moglie Dora Fabbo, gli incarichi sempre più impegnativi, la famiglia che si allarga con l’arrivo dei tre figli, i continui trasferimenti. Poi le sfide più difficili, il terrorismo e la mafia. Già, perché anche nelle favole c’è sempre l’eterno conflitto tra bene e male. E allora anche i tanti momenti difficili, che Dalla Chiesa ha dovuto affrontare, trovano spazio in questa favola moderna e delicata. Arrivano i colpi di pistola, cadono tanti uomini giusti per mano della mafia, e cade l’eroe della storia: vediamo Dalla Chiesa ucciso nella sua auto con la seconda moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo nel 1982”. La Prefazione è a firma di Simona Dalla Chiesa.