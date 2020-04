Curia Arcivescovile di Agrigento. A causa dell’emergenza sanitaria il “Giovaninfesta 2020” è stato rinviato a data da destinarsi

In virtù delle restrizioni per l’emergenza sanitaria collegata al rischio contagio da Covid-19 il Centro per i Giovani dell’Arcidiocesi di Agrigento comunica il rinvio del “Giovaninfesta”, il raduno diocesano dei giovani che si sarebbe dovuto tenere a Raffadali il prossimo primo maggio. Tenuto conto della precarietà della situazione attuale non si è potuto indicare una nuova data.

«Questa data – spiega il direttore del Centro per i Giovani don Gero Manganello – prenderà forma solo più avanti e segnerà un giorno importante, un giorno ricco dell’amore della comunità raffadalese che ci ospiterà e dei sorrisi e della gioia di tutti i giovani della diocesi. Continuiamo a camminare e a prepararci insieme».