Da Cammarata a New York: l’agrigentino Giuseppe Leto protagonista del Columbus Day 2025

Il cantante pop lirico Giuseppe Leto, originario di Cammarata (Agrigento), sarà a New York per il Columbus Day 2025, dove rappresenterà ufficialmente la Sicilia. La partecipazione nasce grazie alla collaborazione con il Capitolo di Palermo dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA), la più antica organizzazione di italoamericani negli Stati Uniti. Il 12 ottobre Leto aprirà le celebrazioni del Columbus Day intonando l’Inno di Mameli durante la cerimonia istituzionale al Columbus Circle, alla presenza di autorità americane e italiane. Il giorno successivo sarà ospite della diretta televisiva su ABC7, dove canterà “Caruso” di Lucio Dalla durante la tradizionale parata sulla Fifth Avenue. L’iniziativa è frutto del lavoro dell’OSDIA Capitolo di Palermo, guidato dal presidente Tiberio Mantia e dal vicepresidente Tonino Rizzico, impegnati nel valorizzare le eccellenze siciliane e nel creare ponti culturali con la comunità italoamericana.



“La presenza di Giuseppe Leto al Columbus Day – ha dichiarato Mantia – è un segno concreto della nostra missione: promuovere una Sicilia autentica e ricca di talenti nel mondo.”L’evento rappresenta una vetrina internazionale per la Sicilia e per l’OSDIA di Palermo, che attraverso la musica e la cultura rafforza i legami tra l’isola e i discendenti italiani d’America.