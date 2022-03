Da Favara solidarietà verso il popolo Ucraino. Martedì il lungo viaggio

Altro giorno di offensiva russa in Ucraìna, altri aiuti umanitari che dalla Sicilia si dirigono là dove più c’è bisogno. Dallo scorso giovedì, l’Autorimessa Patti Autolinee che si trova proprio dietro lo stadio comunale, si è trasformata in un centro di raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Un continuo via vai di auto, e dai bagagliai pannolini, sacchi a pelo, coperte, medicinali, prodotti per l’igiene, fazzoletti imbevuti, carta igienica, Alcol, Omogenizzati, tutto l’occorrente per sopravvivere in situazione di guerra. Il materiale raccolto viene consegnato ai volontari, che attraverso i corridoi umanitari li trasporterà in Ucraìna.



Da Favara quindi, partirà la prossima settimana un pullman carico di cibo, medicine e coperte raccolti freneticamente in questi giorni presso l’Autorimessa dei fratelli Patti che, presumibilmente martedì 15 marzo grazie all’iniziativa promossa da Carla Bartoli, partirà un autobus da Favara diretto presso una cittadina Polacca a pochi chilometri dall’Ucraìna, dove si stanno ammassando i profughi.