Da oggi in libreria: il nuovo libro del Prof. Rosario Mangiameli, ” Guerra e desiderio di pace La Sicilia nella crisi del 1943″

Oggi arriva in libreria Guerra e desiderio di pace La Sicilia nella crisi del 1943, il nuovo libro del Prof. Rosario Mangiameli, storico di fama e già professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Catania. Il volume offre una riflessione nuova e originale su uno degli eventi più cruciali e, al contempo, meno esplorati della storia d’Italia: l’occupazione alleata della Sicilia nel luglio del 1943. L’Operazione Husky, che portò alla conquista dell’isola da parte delle forze alleate, rappresenta un capitolo decisivo per la fine del fascismo e per la caduta del Regno d’Italia. In pochi giorni, l’isola divenne il teatro di una delle più clamorose sconfitte militari della Seconda Guerra Mondiale, che accelerò la crisi del regime fascista e l’armistizio tra Italia e alleati. Nonostante la sua importanza, però, questo periodo è stato troppo spesso marginalizzato dalla storiografia, offuscata da miti, ditradimenti, complotti, legami mafiosi. Il libro di Mangiameli cerca di fare luce su questa pagina della storia, mettendo in evidenza le contraddizioni che segnarono il “caso siciliano”. La crisi di credibilità che riguardava il regime fascista e le forze armate italiane si intrecciò con le difficoltà quotidiane della popolazione: la gravissima penuria alimentare, i bombardamenti, le distruzioni, e soprattutto la paura di una morte imminente. In questo clima di devastazione, si diffuse un rifiuto massiccio della guerra e un forte desiderio di pace tra la popolazione siciliana. Il Prof. Mangiameli, uno dei principali studiosi della storia contemporanea siciliana, si inserisce in quel gruppo di ricercatori che ha privilegiato una prospettiva meridionale per interpretare la storia dell’Italia contemporanea. La sua carriera si è focalizzata su temi come il brigantaggio, la mafia e il fascismo in Sicilia, contribuendo in modo significativo alla comprensione delle dinamiche sociali e politiche dell’isola durante il Novecento. Non solo un accademico, ma anche un professore che ha sempre dimostrato grande disponibilità verso i giovani siciliani interessati alla ricerca storica. Con questo nuovo libro, Mangiameli arricchisce il panorama storiografico italiano e invita il lettore a riflettere sulle tensioni e le speranze di un popolo che si trovò a vivere in un periodo di transizione drammatica e piena di incognite. “Guerra e desiderio di pace” si presenta così come una lettura fondamentale per chi desidera comprendere meglio la storia della Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale e le sue implicazioni per la società e la politica italiane del dopoguerra. Il volume è già disponibile nelle principali librerie e offre una prospettiva originale e approfondita su un tema che, sebbene di grande rilevanza, merita di essere studiato e discusso con maggiore attenzione.