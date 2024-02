Da Sanremo a Palermo: Il pizzaiolo Paolo Patti pronto per la sfida culminante all”Expocook Pizza World Competition”

L‘entusiasmante viaggio gastronomico di Paolo Patti, noto volto dietro la rinomata pizzeria “Melamangio da Paolo”, si arricchisce di un nuovo capitolo emozionante. Dopo il trionfo a Sanremo 2024, dove le sue prelibatezze hanno deliziato i partecipanti al celebre Festival della Canzone, grazie alla collaborazione con Valerio e Stefano Vinciguerra (foto sotto), affiliati siciliani dell’agenzia di prestigio “AreaStile”, il giovane talento si prepara ora per la terza edizione dell'”Expocook Pizza World Competition”.



L’evento, in programma dall’11 al 13 marzo a Palermo all’interno della kermesse “ExpoCook” dedicata al mondo culinario, promette tre giornate di appassionanti sfide che coinvolgeranno oltre 200 maestri pizzaioli provenienti da ogni angolo del globo. Le categorie di gara spaziano dalla classica pizza tonda a tema libero alla sfida di squadra, fino alla pizza napoletana e alla pizza in pala piccola. A guidare la giuria d’eccezione, composta da esperti di fama internazionale nel settore, sarà Francesco Martucci, insignito del titolo di miglior pizzaiolo al mondo e veterano della prestigiosa classifica “50TopPizza”.

“È un’emozione indescrivibile e allo stesso tempo un’occasione unica poter partecipare a un evento di così alto profilo,” dichiara Patti con sincera passione. “Questo è l’opportunità perfetta per portare avanti la mia visione della pizza e per celebrare i prodotti e i sapori della nostra amata terra. Qualunque sia l’esito, sarà un tassello fondamentale nel mio percorso, iniziato da apprendista pizzaiolo e giunto oggi alla realizzazione con la mia attività a Favara.”