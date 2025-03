Dai carri allegorici alla musica: il video della magia del Martedì Grasso a Favara

Oggi le strade di Favara sono coperte da un tappeto di coriandoli e stelle filanti, a testimonianza del grande successo del “Carnevale Favarese 2025”. Questo evento, che si è svolto durante le giornate di sabato, domenica e martedì grasso, ha trasformato la città in un’esplosione di colori, musica e divertimento, coinvolgendo tutta la comunità in una festa indimenticabile. Piccoli e grandi, tutti hanno partecipato a un Carnevale che quest’anno ha assunto un significato speciale grazie al Memorial dedicato a Lillo Scibetta e Ciccio Vetro, conosciuto anche come “Marianeddru”. L’iniziativa è stata organizzata da Davide Russello, presidente della AICS, con il patrocinio del Comune di Favara, AIDO Favara e Associazione Diabete 1 Favara.



La manifestazione è iniziata con una spettacolare sfilata di due carri allegorici, frutto di un lavoro meticoloso e creativo. Gli ideatori, tra cui Davide Russello, Rosario Agozzino, il gruppo di AICS, i ragazzi di via Agrigento e molti cittadini, hanno realizzato opere di cartapesta, dimostrando maestria e passione. Il culmine della festa è stato il Martedì Grasso, con la partenza della sfilata alle ore 20:00 da via Agrigento. Il corteo festoso ha attraversato viale Pietro Nenni per poi radunarsi nel piazzale “Villetta della Pace”, dove l’evento si è concluso a mezzanotte tra balli, musica e applausi. Nemmeno la pioggia è riuscita a smorzare l’entusiasmo di un Carnevale che ha unito la città nel segno della gioia e della condivisione. Il “Carnevale Favarese 2025” si chiude con un bilancio decisamente positivo, lasciando nei cuori dei partecipanti il ricordo di giornate all’insegna della spensieratezza e della tradizione.