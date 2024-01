Dal 31 gennaio, nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti: Maggiore efficienza e controlli rinforzati

A partire dal prossimo 31 gennaio, i residenti potranno notare un cambiamento significativo nel calendario della raccolta dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha deciso di invertire i giorni di conferimento per i rifiuti umidi e la carta con quelli del secco e dei pannolini, con l’obiettivo di ottimizzare il servizio e migliorare l’efficienza complessiva della raccolta. Questa modifica mira a facilitare la gestione dei rifiuti da parte dei cittadini, consentendo loro di adattarsi più agevolmente al nuovo calendario e di contribuire al rispetto dell’ambiente attraverso una corretta suddivisione dei materiali. Ma le novità non finiscono qui. A giorni, il Comune vedrà l’arrivo di una nuova alleata nella lotta contro l’abbandono illegale dei rifiuti: la telecamera denominata “E-killer”. Questo dispositivo, donato dalle imprese della Rti, sarà utilizzato per sorvegliare e perseguire coloro che si rendono responsabili di comportamenti illeciti, quali l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio. Il suo impiego si inserisce in un contesto di rafforzamento dei controlli, supportato anche dall’approvazione di un regolamento specifico da parte del Consiglio comunale nei mesi precedenti. Grazie a queste misure, l’amministrazione intende contrastare con determinazione il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, tutelando così l’ambiente e la salute pubblica. Si invita quindi la cittadinanza a familiarizzare con il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti e a collaborare attivamente nel rispetto delle disposizioni, contribuendo così alla creazione di una città più pulita e vivibile per tutti.