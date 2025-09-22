Dal coma farmacologico al sorriso. Il ritorno a casa del piccolo Cristian

Dopo diciassette giorni di ricovero all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo, il piccolo Cristian è finalmente tornato a casa. Il bambino era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con la bicicletta a Favara ed era stato ricoverato d’urgenza per un trauma facciale, venendo successivamente sottoposto a coma farmacologico. Il ritorno a casa è stato segnato da un momento di grande emozione: davanti alla sua abitazione, ad accoglierlo c’erano tutti i suoi compagnetti di scuola, che hanno voluto salutarlo e festeggiare il suo rientro. Nei giorni di ricovero, la comunità favarese si era stretta attorno alla famiglia Cinquemani con affetto e solidarietà. Una messa di preghiera era stata celebrata presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, alla quale avevano partecipato numerosi fedeli per invocare la guarigione del bambino. La famiglia Cinquemani ha voluto esprimere la propria gratitudine con un messaggio: “Ringraziamo di cuore tutta la cittadinanza per le preghiere, l’affetto e la vicinanza che ci avete dimostrato in questi giorni difficili. Il vostro sostegno è stato per noi una forza immensa e ha accompagnato Cristian nel suo percorso di guarigione”. Un ritorno che riporta il sorriso non solo nella famiglia del piccolo, ma in tutta la comunità di Favara.