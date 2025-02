Dal successo con i Coldplay a Sanremo: Mirko e Valerio Lucia questa sera suonano al Teatro Ariston

Sanremo 2025 si colora di talento e orgoglio agrigentino con i Twin Violins, ovvero Mirko e Valerio Lucia, i giovani violinisti che hanno conquistato il cuore del pubblico grazie al loro straordinario talento. Sono diventati famosi dopo che i Coldplay hanno condiviso una loro performance sui social, e ora stanno vivendo un nuovo sogno: suonare sul palco del Teatro Ariston. Sulla loro pagina Facebook, hanno espresso la loro emozione scrivendo: “Un’emozione immensa suonare all’Ariston”. Questa mattina, sui social, è stata pubblicata anche una foto con Carlo Conti, scattata al Festival di Sanremo 2025, in cui i due giovani artisti lo ringraziano per l’opportunità di partecipare a questa serata speciale. Questa sera, infatti, Mirko e Valerio saranno protagonisti nella serata delle cover, accompagnando Marcella Bella nel suo atteso ritorno al Festival. Insieme renderanno omaggio al grande Adriano Celentano con una versione speciale del suo capolavoro “L’Emozione non ha voce”. Un traguardo incredibile per due ragazzi di appena 18 anni, che con passione e dedizione stanno portando il nome di Agrigento sui palcoscenici più prestigiosi. Il pubblico siciliano – e non solo – fa il tifo per loro, convinto che questo sia solo l’inizio di una carriera brillante.