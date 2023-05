Dalila Ricotta, dalla scuola teatrale di Canicattì al cast de Il Gattopardo su Netflix

Dalila Ricotta, giovane attrice canicattinese, sta per fare il grande salto nel mondo del cinema con due importanti film all’attivo. Il Sindaco di Canicattì e tutta l’Amministrazione comunale sono orgogliosi dei risultati raggiunti dalla giovane talento e le esprimono i loro più sinceri complimenti. Dalila reciterà nel cast di “Il Gattopardo”, la serie Netflix in sei puntate che verrà presto girata nella nostra isola, dove interpreterà il ruolo della figlia maggiore del protagonista, interpretato dall’attore Kim Rossi Stuart. Inoltre, la giovane attrice canicattinese è anche presente nel cast del nuovo film su Amazon Prime, dove recita accanto a Stefania Sandrelli e Nino Frassica. Dalila ha mosso i suoi primi passi nella recitazione all’interno dell’Istituto comprensivo Giovanni Verga di Canicattì e ha recitato per anni nella compagnia teatrale di Lella Falzone, “La compagnia del tempo relativo”. Nel 2019 si è trasferita a Roma per frequentare l’accademia cinematografica, ottenendo ottimi risultati. Tutta la comunità canicattinese si unisce nell’augurare alla giovane e talentuosa attrice il meglio per la sua carriera futura.