Dalla Fiorentina alla CastrumFavara: Scuffia riconfermato capitano e pilastro difensivo

La CastrumFavara affida la fascia di capitano e le chiavi della porta a Tommaso Scuffia, 32 anni, di Macerata. In effetti si tratta di una riconferma avendo lo scorso anno da dicembre indossato la maglia gialloblu della Pro Favara.

Alto 199 cm, prima di approdare a Favara in Eccellenza ha militato sempre in serie D e C vestendo le maglie di Canicattì, Roccella, Catanzaro, Melfi, Rimini, Lecce. È cresciuto nella primavera della Fiorentina e con la prima squadra viola ha svolto anche periodi di preparazione precampionato.

La formalizzazione dell’accordo è avvenuto questa mattina, allo stadio Bruccoleri, alla presenza dei dirigenti Giuseppe Cusumano, Pasquale Capodici e del direttore sportivo Tino Longo.