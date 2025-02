Dalla Sicilia a Cinecittà World: le atlete della Contemporary School Dance pronte per il nazionale

Un successo straordinario per la Contemporary School Dance, diretta da Miriam Mignemi, che ha brillato al Festival della Danza Aerea – Sicily Edition 2025. Le giovanissime atlete, guidate dall’istruttrice Clara Messina, hanno affrontato la loro prima gara con grande determinazione, portando a casa risultati di prestigio. Adelaide Barbato, di soli 10 anni, ha conquistato il primo posto nella categoria Kids principianti al cerchio, dimostrando una tecnica sorprendente e un’eleganza innata. Serena Vullo, 13 anni, si è distinta nella categoria Teen principianti, ottenendo un meritatissimo terzo posto al cerchio. Nella categoria Juniores principianti, Elisa Castronovo (16 anni) e Serena Vullo (13 anni) hanno raggiunto la vetta del podio nella competizione a duo, regalando una performance intensa e perfettamente sincronizzata. Elisa Castronovo ha inoltre ottenuto il secondo posto sui tessuti nella stessa categoria, confermando il suo talento poliedrico. Un risultato significativo è stato raggiunto anche da Carlotta Patti, 10 anni, che si è qualificata come semifinalista nella categoria Kids principianti al cerchio, aggiungendo un ulteriore riconoscimento al medagliere della scuola. Grazie a questi straordinari piazzamenti, tutte le allieve hanno ottenuto l’accesso diretto al Concorso Nazionale che si terrà a Cinecittà World, una prestigiosa vetrina per i talenti emergenti della danza aerea. La giuria, composta da professionisti di fama internazionale come Silvia Pontini, Luca De Biasio, Ludovica Rusciano e Sara Di Martino, ha premiato il talento, la tecnica e l’emozione trasmessa dalle giovani atlete, rendendo il traguardo ancora più significativo.



A coronare questa straordinaria esperienza, il giorno dopo la gara, le allieve sono state accolte all’Accademia di Arti Circensi V. Orfei, dove hanno partecipato a lezioni teoriche e pratiche su tessuti e cerchio con il maestro Manuel Scavuzzo, che ha formato anche l’istruttrice Clara Messina. È stata un’opportunità di studio unica, che ha permesso alle giovani atlete di perfezionare le loro abilità e di immergersi ancora di più nell’arte della danza aerea. Miriam Mignemi e Clara Messina hanno espresso grande soddisfazione nel vedere i risultati del loro impegno e della loro dedizione riflettersi nei successi delle allieve.