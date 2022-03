Dalla Sicilia all’Ucraina. 18 Volontari portano 25 tonnellate di aiuti umanitari

“È stato un grande onore poter rappresentare l’Italia al confine tra la Slovacchia e l’Ucraina – dice Pietro Garonna, responsabile della missione – perché non erano ancora arrivati nostri connazionali in questo confine”.

“Abbiamo potuto incontrare molti profughi, alcuni di loro ancora sotto shock per la perdita di cari, case e tutto ciò che avevano in Ucraina. – continua Garonna – La nostra fede in Dio ci sprona sempre a fare agli altri quelli che vorremmo fosse fatto a noi. Torniamo con grande gioia perché sappiamo di aver portato un po’ di sollievo a tante persone che soffrono. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno donato, lavorato per questa missione e pregato per noi”.