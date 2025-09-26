Dalla stima per l’on. Gallo la decisione di Adriano Varisano di entrare in Forza Italia

Adriano Varisano, già assessore provinciale, assessore comunale della città di Favara e consulente esperto comunale, annuncia la sua adesione a Forza Italia. La decisione nasce – come lui stesso ha dichiarato – dalla stima e dalla fiducia riposta nell’onorevole Riccardo Gallo. “L’esperienza e la disponibilità dell’onorevole Gallo – afferma Varisano – renderanno questa mia scelta interessante e costruttiva. Sono fiero ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso politico”.

Per motivi professionali Varisano risiede a Milano, dove frequenterà la sede cittadina di Forza Italia, della quale oggi è ufficialmente tesserato. “Sono certo – conclude – che questo mi consentirà di arricchire la mia esperienza politica”.