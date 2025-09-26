Adriano Varisano, già assessore provinciale, assessore comunale della città di Favara e consulente esperto comunale, annuncia la sua adesione a Forza Italia. La decisione nasce – come lui stesso ha dichiarato – dalla stima e dalla fiducia riposta nell’onorevole Riccardo Gallo. “L’esperienza e la disponibilità dell’onorevole Gallo – afferma Varisano – renderanno questa mia scelta interessante e costruttiva. Sono fiero ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso politico”.
Per motivi professionali Varisano risiede a Milano, dove frequenterà la sede cittadina di Forza Italia, della quale oggi è ufficialmente tesserato. “Sono certo – conclude – che questo mi consentirà di arricchire la mia esperienza politica”.
Dalla stima per l’on. Gallo la decisione di Adriano Varisano di entrare in Forza Italia
Adriano Varisano, già assessore provinciale, assessore comunale della città di Favara e consulente esperto comunale, annuncia la sua adesione a Forza Italia. La decisione nasce – come lui stesso ha dichiarato – dalla stima e dalla fiducia riposta nell’onorevole Riccardo Gallo. “L’esperienza e la disponibilità dell’onorevole Gallo – afferma Varisano – renderanno questa mia scelta interessante e costruttiva. Sono fiero ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso politico”.