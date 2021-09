Danneggiato e sradicato l’autovelox presso la rotonda degli scrittori.

È stato distrutto e sradicato l’autovelox situato sulla strada statale 640 a pochi metri dalla rotonda degli scrittori. Installato nel novembre del 2019 per limitare gli incidenti dovuto all’alta velocità in quel tratto con conseguenze anche mortali. Il fatto è avvenuto ieri in tarda mattinata. A quanto pare, un’auto avrebbe investito in pieno l’autovelox di proposito per danneggiarlo. Sul posto il nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento per avviare le ricerche dell’auto pirata e per risalire agli autori del gesto.