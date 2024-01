Danza in crescendo: Il percorso straordinario di Manuela Milioti e Aurora Lauricella grazie all’insegnante Miriam Mignemi

Due allieve, rispettivamente Manuela Milioti , 8 anni, di Favara e Aurora Lauricella, 8 anni di Ravanusa, seguite dalla loro Maestra, Miriam Mignemi si sono distinte per la qualità dello studio della Danza a Salerno al Campus nazionale di Danza “About Dance”, dove hanno studiato con i maestri, Andrè De La Roche, Ilaria Pilo, Kristina Grigorova, Paolo Antonuccio e Giovanna Zeppieri.



Rispettivamente, Manuela Milioti ottiene due borse di studio , “Salerno danza da aMare ” per l’estate 2024 e “ABOUT dance” , per Gennaio 2025, Aurora Lauricella oltre alle stesse due borse di studio , ottiene inoltre dal celebre Maestro Andrè De La Roche, la borsa di studio per “Cinecittà dance world” che si svolgerà ad aprile 2024.

Erano le più piccole a partecipare e nonostante ciò si sono fatte notare , per la loro tecnica , la qualità del movimento, la disciplina e l’approccio allo studio, con i complimenti dei Maestri alla loro insegnate oltre che a loro stesse per il grande potenziale.



Manuela e Aurora , hanno avuto accesso allo stage di Salerno dopo aver ricevuto una borsa di studio dal Maestro di fama internazionale, maitre de ballet, Ludmill Cakalli, che collabora con la loro insegnante e con il quale avevamo avuto modo di studiare nel Novembre scorso nella sede della A.S.D. Contemporary school Dance. Le opportunità di studio sono fondamentali per la crescita di ogni allievo ed è motivo d’orgoglio, quando i frutti del lavoro svolto si vedono anche fuori e sono premiati e valorizzati fuori da grandi maestri della danza.