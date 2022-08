Defilé di moda, canto e danza: grande successo domenica sera per “Cattolica Eraclea…in passerella”

Successo di pubblico domenica sera in piazza Roma a Cattolica Eraclea per lo spettacolo “Cattolica Eraclea…in passerella”, organizzato dall’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Santo Borsellino e il vice sindaco e assessore allo Spettacolo, Michele Spezio. L’evento ha concluso di fatto il ricco e variegato cartellone degli spettacoli estivi a Cattolica Eraclea. La manifestazione, presentata dal giornalista Davide Sardo, si è snodata attraverso tre coinvolgenti e applauditissimi momenti: il defilé di moda, l’esibizioni canore e la danza. Sulla passerella hanno sfilato aspiranti modelle e tantissimi bambini con gli gli abiti (sportivi e eleganti) e i costumi da mare di MJ boutique di Mary Jay Francavilla, giovane imprenditrice di Cattolica Eraclea. Poi sul palco si sono alternati i cantanti Vittoria Gibilaro e Manuela Caramazza della scuola di canto Palladium Superstar, diretta dall’insegnante di canto moderno Lia Minio, e l’affermato cantautore Lillo Puccio. Infine, la danza con l’esibizione delle allieve della scuola Olympia Center di Cattolica Eraclea, diretta dall’insegnante Caterina Rizzuto.