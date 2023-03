Deliberazione Consiliare al centro della discussione: convocazione urgente del Consiglio Comunale di Piazza Cavour

Il presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, ha emesso la Determina n.° 3 del 16 Marzo 2023 per convocare il Consiglio Comunale in seduta urgente. La riunione avrà luogo il giorno 21 Marzo 2023 alle ore 18:30 presso la sala consiliare di Piazza Cavour e sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming.

L’ordine del giorno prevede la discussione e l’approvazione degli estremi dell’urgenza, con la nomina dei scrutatori, seguita dalla trattazione della proposta di Deliberazione Consiliare riguardante la modifica della Deliberazione Consiliare n.° 8 del 08/03/2023.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardanti la modifica proposta. Tuttavia, la necessità di convocare il Consiglio Comunale con carattere d’urgenza suggerisce che si tratti di una questione importante e di grande rilevanza per la città e i suoi cittadini.