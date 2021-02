Democrazia Partecipata anno 2021 – scadenza presentazione proposta entro il 12 febbraio 2021.

Se hai più di 18 anni e/o fai parte di associazioni, consorzi, ditte con sede legale ed operativa a Canicattì puoi proporre la tua idea – progetto per la democrazia partecipata anno 2021 entro il 12 febbraio 2021. Non puoi partecipare se hai un incarico politico, fai parte di consigli di amministrazione, sei un dirigente di partito politico, sindacato, associazioni di categoria, fai parte di associazioni no profit presenti sul territorio nazionale che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgono attività con fini politici, sei dipendente comunale. La scheda-progetto, debitamente compilata, può essere trasmessa con pec all’indirizzo pec.istituzionale@pec.comune.canicatti.ag.it, o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Corso Umberto I, entro e non oltre il 12 febbraio 2021.

Il valore economico del progetto non deve superare i € 15.000,00

Le idee progetto devono riguardare

ambiente, ecologia e sanità; lavori pubblici; sviluppo economico e turismo; spazi ed aree verdi; politiche giovanili; attività sociali scolastiche ed educative, culturali e sportive.

Trovi la scheda e l’avviso alla pagina dedicata del sito istituzionale al link http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4978