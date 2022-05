“Demolizione e ricostruzione della scuola ’Mendola’, il progetto è stato ritenuto finanziabile: l’istituto potrà risorgere”.

Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Palumbo. “Ci credevamo, sapevamo di aver fatto un buon lavoro e abbiamo seguito passo passo la vicenda. Mi sono recato personalmente a Roma insieme al deputato Giovanni Di Caro per accertarmi dell’iter – continua il primo cittadino – e abbiamo atteso speranzosi. Oggi è arrivata la buona notizia, con l’ammissione a finanziamento del progetto dal valore di oltre 10 milioni di euro che permetterà di ricostruire un istituto che è nel cuore di un’intera comunità”.

“Ringrazio per il lavoro fatto i tecnici comunali Maurizio Bottone e Francesco Bellavia, il rup Franco Criscenzo, i tecnici esterni Pierluigi Patti, Francesco Vullo, Antonio Mendolia, il consigliere Rino Castronovo e, in particolare, il consigliere comunale Salvatore Bellavia e l’Energy manager Erica Matina – continua Palumbo – oltre alla mia giunta per questo risultato. Speriamo che questo sia solo un primo importante passo verso un futuro diverso per Favara”.