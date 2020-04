DENUNCIA DEL COMITATO FAVARA OVEST e replica dell’assessore comunale all’Ecologia, Nello Hamel

“Con riferimento alle giuste rimostranze dei cittadini di Favara Ovest, l’assessore all’ecologia Nello Hamel, nel ricordare i numerosi reiterati interventi di bonifica disposti dall’Ufficio Ecologia del Comune di Agrigento, ritiene che il continuo riformarsi di una grande discarica abusiva sia determinato dai conferimenti abusivi ed illegali di soggetti che senza alcun titolo abbandonano rifiuti e ciò in coincidenza anche con l’avvio della raccolta differenziata nella città di Favara che ha determinato l’uscita allo scoperto di persone che non avendo titolo per conferire legalmente utilizzano la località di Favara Ovest per abbandonare i propri rifiuti. La realizzazione dell’isola di prossimità oggi è incompatibile con l’imminente trasferimento del quartiere di Favara Ovest al Comune di Favara che ha già programmato di effettuare la raccolta “porta a porta”. Il problema è quindi quello della sorveglianza dell’area e l’assessore Hamel sollecita l’intervento delle forze dell’ordine che in questo periodo di mobilità limitata, potranno intercettare i trasgressori e sanzionarli pesantemente. Parimenti analoga direttiva verrà data alla Polizia Locale di Agrigento per cercare di presidiare il sito. L’ultimo intervento di bonifica effettuato, risale a cinque giorni fa, durante il quale l’intera area era stata totalmente ripulita”.