Deputato Lega chiede riduzione tariffe voli per sostenere economia del turismo in Sicilia

Il deputato regionale della Lega, Vincenzo Figuccia, ha espresso la sua solidarietà al coro di proteste contro i prezzi elevati dei voli, che sta colpendo i siciliani due volte: in primo luogo, quando devono partire e rientrare dalla penisola, e in secondo luogo a causa della penalizzazione che subisce il comparto turistico.

In una dichiarazione rilasciata alla stampa, Figuccia ha dichiarato di essere d’accordo con il Presidente Schifani, che ha scritto direttamente alle compagnie aeree Ita e Ryanair per chiedere di ridurre il prima possibile le tariffe dei voli.

Secondo Figuccia, basterebbe aumentare le rotte e il numero dei voli per abbattere notevolmente il prezzo del biglietto e favorire l’aumento dei flussi dei viaggiatori. In questo modo, si potrebbe sostenere l’economia del turismo e aiutare i pendolari che per lavoro si spostano frequentemente.

Il deputato regionale ha concluso la sua dichiarazione sottolineando che, in vista delle festività pasquali, dei numerosi ponti che ci riserva il 2023 e con l’estate alle porte, un prezzo calmierato del biglietto sarebbe un grosso sostegno all’economia del turismo e ai pendolari.