Derby Gemini-Kamarat: Direzione affidata a Matteo Piazza, assistenti palermitani

Il tanto atteso derby tra Gemini e Kamarat, una delle sfide più sentite del campionato, sarà diretto dall’arbitro agrigentino Matteo Piazza. Il giovane direttore di gara, con diverse presenze nel campionato di Eccellenza, ha già arbitrato la sfida d’andata di Coppa Italia tra le due squadre, terminata con un netto 3-0. Durante questa stagione, Piazza ha maturato esperienza in diversi derby, tra cui il prestigioso incontro tra Giarre e Riposto del girone C e il derby di Eccellenza tra Misilmeri e Marineo.

Ad affiancarlo in questa gara ad alto coefficiente di difficoltà ci saranno due assistenti provenienti dalla sezione di Palermo. Irene Di Florio, presenza femminile ormai consolidata in gare di livello, continua a essere impiegata in sfide di importanza crescente. Al suo fianco, Fabio Marino, assistente con diverse presenze in Eccellenza ed esperienza nel ruolo, si è distinto nella gestione di partite di rilievo.

Il match si prospetta infuocato. Il Kamarat, attuale capolista, è chiamato a vincere per mantenere il primo posto davanti al Giarre a poche giornate dalla fine del campionato. Dall’altro lato, il Gemini, semifinalista di Coppa Italia e attualmente quarto in classifica, sta attraversando un ottimo momento di forma e potrà contare sul fattore campo. Il terreno di gioco si preannuncia pesante e gli spalti saranno gremiti, con il pubblico pronto a spingere la propria squadra alla vittoria. In un contesto così acceso, la terna arbitrale avrà un ruolo fondamentale nel garantire equilibrio e correttezza, assicurando il regolare svolgimento di una gara che promette spettacolo e grande agonismo.