Deteneva sostanze stupefacenti. 58enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Agrigento, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Agrigento, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 58 anni, originario di Favara ma domiciliato ad Agrigento, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, eseguita nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.