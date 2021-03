Di Caro (M5S). “Dimissioni Razza non bastano, scandalo travolge vertici assessorato Sanità. I siciliani pretendono chiarezza: Musumeci venga a riferire al più presto in Parlamento”

“Le dimissioni di Razza non bastano, lo scandalo sui dati dei contagiati dal Covid, che secondo la magistratura sarebbero stati taroccati per evitare la zona rossa, travolge i vertici dell’assessorato alla Sanità: i siciliani pretendono chiarezza, Musumeci venga a riferire al Parlamento prima possibile”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro.

“Mentre la Regione viene investita da uno scandalo di una portata incredibile come quello svelato dai magistrati – afferma Di Caro – ci sembra assurdo che l’Aula vada avanti su una finanziaria per tantissimi versi inutile e sganciata dai bisogni dei siciliani, e questo senza fare quasi riferimento alle vicende terribili svelate dalle intercettazioni che parlano di alterazione dei dati che potrebbero aver provocato gravi danni sulla salute dei siciliani. Anche Musumeci faccia mea culpa, visto che lui è il commissario per l’emergenza Covid in Sicilia”.