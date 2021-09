Di Caro (M5S): “Sia fatta chiarezza sulla delibera occultata, Musumeci riferisca in aula”.

“Dal governo Musumeci ci aspettiamo di tutto, ma la pubblicazione di una delibera in gran parte occultata, sinceramente va oltre le nostre peggiori aspettative. La vicenda è grave, Musumeci venga a riferire in aula. I siciliani devono sapere cosa fa questo governo, specie se ci sono in gioco – e non è dato saperlo – i soldi dei cittadini”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro.

“La scelta di pubblicare questo sconcio nel mese di agosto – continua Di Caro – non è casuale: questo governo confidava nel fisiologico calo della pubblica attenzione per farlo passare sotto silenzio, cosa che ha fatto anche per il decreto che fissa i compensi, spropositati, della portavoce di Musumeci, contro il quale il nostro Giorgio Pasqua sta predisponendo un disegno di legge”