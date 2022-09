Dichiarazioni del sindaco Palumbo sulla vicenda della fontana Fonte Canali

Riceviamo e pubblichiamo

”E’ necessario chiarire quanto sta avvenendo in via Fonte Canali da alcuni giorni.

Innanzitutto bisogna precisare che la fontana non è tappata a causa dei rifiuti, ma è stata manomessa da ignoti che hanno conficcato alcuni oggetti nello scarico al fine id produrre quanto è avvenuto.

Non corrisponde al vero che questo stato di cose duri da 20 giorni: l’Amministrazione è già intervenuta insieme ad Aica per ripristinare una volta la funzionalità degli scarichi e, a breve, si sarebbe provveduto a posizionare anche una grata metallica che possa impedire il ripetersi di simili eventi.

Prima di riuscirci, tuttavia, l’incivile ha perpetrato un nuovo danneggiamento che è stato al momento temporaneamente risolto.

Tanto si doveva al fine di ripristinare la verità dei fatti”.