Dimensionamento scolastico. L’istituto alberghiero Ambrosini rimarrà a Favara. Soddisfazione dell’amministrazione comunale

L‘istituto alberghiero “G. Ambrosini” non lascerà la sede di Favara come da un anno si temeva. La notizia dell’ultima ora è che la Regione Siciliana, nell’ambito del piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2025-2026, ha deliberato la permanenza a Favara dell’istituto che il compianto preside Giuseppe Liotta a metà degli anni settanta del secolo scorso riuscì a far nascere a Favara con prima sede nei locali di via Capuana. L’alberghiero continuerà ad operare a Favara venendo, però, accorpato a un altro importante istituto superiore locale, il liceo “M. L. King”.

“Si tratta di un risultato per il quale la mia giunta – dice il sindaco Antonio Palumbo – ha lottato a lungo e in ogni sede affinché non venisse meno un presidio di cultura quale è, in ogni ordine e grado, una scuola. Non era scontato che avvenisse, ma le ragioni poste in ogni sede hanno consentito di raggiungere questo obiettivo per il quale ci battiamo e mi batto in prima persona già dallo scorso anno. Per gli istituti sarà tra l’altro un’opportunità di ampliamento e completamento dell’offerta formativa che, speriamo, possa attirare studenti anche dal resto della provincia”.