Dimissioni della dottoressa Giuseppina Chianetta non saranno accettate, afferma il sindaco di Favara

“Nella giornata di oggi abbiamo firmato una convenzione con il Comune di Grotte che consentirà al nostro ente di contare su un nuovo dirigente dell’Ufficio Tecnico. Si tratta dell’architetto Piero Calì, che arriverà a Favara dopo che anche il Municipio di provenienza adotterà gli atti necessari. Se tutto andrà come da programmi dovrebbe prendere servizio già dalla prossima settimana. Vorrei inoltre rassicurare i cittadini ma soprattutto gli operatori ecologici rispetto all’inutile allarmismo diffuso da alcuni in seguito alle dimissioni della dottoressa Giuseppina Chianetta. Non solo perché le attività di bollettazione Tari sono già avviate e quindi, anche in caso di una vacatio dirigenziale proseguirebbero comunque, ma soprattutto perché le dimissioni non saranno accettate. Giova ricordare che, per una lunga serie di motivi sono già stati diversi i dirigenti che hanno presentato richieste di dimissioni dal loro ruolo, senza che queste siano state in larga parte accolte”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.