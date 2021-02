Diretta streaming l’intitolazione Aula a Calogero Marrone. I ringraziamenti dell’Istituto Marrone e Anpi

Il 15 febbraio 2021 ricorreva il 76esimo anniversario della morte dell’eroe favarese Calogero Marrone che, durante la seconda guerra mondiale, ha salvato dal lager migliaia di ebrei, falsificando i loro documenti. In ricorrenza a questo anniversario, domani 18 febbraio 2021 alle ore 10:00, il liceo Martin Luther King di Favara, diretto dalla prof.ssa Mirella Vella, intitolerà la sua Aula Audiovisiva Multimediale a Calogero Marrone. La Cerimonia ufficiale, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, verrà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale di Favaraweb e sulla pagina Facebook di Favaraweb. In allegato sotto, la lettera dei ringraziamenti da parte del Presidente dell’Istituto Marrone Rosario Manganella e del Presidente dell’Anpi Carmelo Castronovo.

Intitolazione Aula a Calogero Marrone – Ringraziamenti.

Con la presente prendiamo atto, con infinito piacere, dell’importante decisione unanimemente assunta dal Consiglio di Istituto del Liceo Statale “M. L. King” che, accogliendo la proposta dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone e dell’A.N.P.I., ha deliberato, in data 22 Gennaio 2021, l’intitolazione della ex Aula multimediale “Sala Cinema” a Calogero Marrone, “Giusto fra le Nazioni”.

Siamo fermamente convinti che l’operato inclusivo dell’Istituto, luogo del sapere e della conoscenza, da sempre baluardo e interprete di valori alti e universali, si riverberà positivamente nella nostra Comunità.

L’omaggio reso a Calogero Marrone rappresenta un continuum all’intitolazione della Vostra Scuola a Martin Luther King, leader del movimento per i diritti civili.

Un filo ideale e resistente legherà Martin Luther King, premio Nobel per la Pace, assassinato il 4 aprile 1968 per le sue idee pacifiste e antirazziste e Calogero Marrone “Giusto fra le Nazioni” deportato nel campo di sterminio di Dachau per avere aiutato ebrei ed antifascisti e dove morì il 15 febbraio 1945, poco prima che sorgesse l’alba della libertà.

Tale scelta sicuramente contribuirà a rendere molto più visibile la figura di Calogero Marrone tra le nuove generazioni, dopo un silenzio durato troppo a lungo, al punto tale che due storici, Franco Giannantoni ed Ibio Paolucci, hanno intitolato il loro libro su Marrone “Un eroe dimenticato”.

Ringraziamo di cuore il Presidente del Consiglio di Istituto, Geometra Antonio Bellavia, la Dirigente Scolastica, professoressa Mirella Vella e tutti i membri dell’organo collegiale, ai quali esprimiamo i nostri sentimenti di riconoscente gratitudine.

Infine, un caloroso ringraziamento va anche al Prof. Salvatore Pirrera, già Dirigente scolastico, di questo Istituto, al quale avevamo proposto, in occasione del 75° Anniversario della scomparsa del nostro “Eroe”, di intitolargli questa stessa Aula, ma l’esplodere del Covid-19, non permise – sebbene disponibile- di raggiungere il risultato odierno.