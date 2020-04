Diretta streaming su Favaraweb. Si Parlerà di Covid-19, di sanificazione della città e della differenziata

Questa sera 11 aprile 2020 alle ore 19,00 diretta streaming sulla pagina Facebook di Favaraweb per discutere:

1) Risorse economiche di € 12.182,36 messi a disposizione dal Governo Regionale per la sanificazione nel Comune di Favara;

2) Differenziata in particolare modo per chi si trova in isolamento fiduciario;

3) Tamponi per chi dovrebbe uscire dall’isolamento fiduciario.

Gli argomenti saranno affrontati dal Vice Sindaco Arch. Giuseppe Bennica dal Dott. Antonio Liotta, dall’Agronomo Emanuele Vita e dal Prof. Carmelo Castronovo. Conduce e Coordina il Prof. Salvatore Bruccoleri.