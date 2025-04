DISSESTO ECONOMICO-FINANZIARIO DI AICA – RISCHIO DI AUMENTO DELLA TARIFFA – NECESSARIO L’INTERVENTO DELL’ATI

La crisi economico-finanziaria di AICA non accenna ad arrestarsi e quantunque non vi sono le con- dizioni tecniche e normative, da AICA provengono indicazioni di un concreto rischio di dover ricor- rere ad un ulteriore aumento tariffario, totalmente illegittimo. La Consulta ha stigmatizzato in pas- sato il già avvenuto aumento tariffario, quantificabile in un inaccettabile + 27 %. Inaccettabile per- chè non commisurato ad un corrispondente miglioramento del servizio, e non corrispondente ai principi tariffari di legge determinati da ARERA; il servizio al contrario ha fatto passi indietro, non accompagnato da adeguati interventi di risanamento per il ripristino dell’equilibrio economico-fi- nanziario dell’Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione, consultato più volte, riferisce di capitoli di spesa “incomprimibili”, concetto che la scrivente ha smentito più volte da quando si è insediata, propo- nendo numerose strategie volte proprio a “comprimere” alcune voci, le due più pesanti su tutte: la diminuzione dell’acquisto di acqua da Siciliacque (sulla cui relazione commerciale e sua eventuale legittimità è doveroso, e gli compete, l’intervento dell’ATI IDRICO) attraverso la ricerca di fonti di approvvigionamento alternative e l’attuazione di politiche di risparmio energetico. Queste due strade (come anche il perseguimento degli abusivi e dei furti d’acqua) sono state perseguite da AICA con risultati non sufficienti. I capitoli di spesa di AICA non solo sono “comprimibili”, ma devono essere verificati, considerate le criticità e carenze nel controllo. Devono altresì essere affrontati i controlli dei costi con l’obiettivo del pareggio di bilancio e del miglioramento del servizio. In mancanza di tali adeguati controlli appaiono inattendibili aspetti e circostanze contabili-amministrative e funzio- nali del servizio, dunque ogni eventuale aumento delle tariffe sarebbe infondato. Non è accettabile che si voglia perseguire la strada dell’aumento tariffario per scaricare il costo delle inefficienze e dei mancati introiti sugli utenti, già vessati dalla crisi idrica estiva e da innumerevoli inefficienze del servizio.