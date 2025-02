Dissesto idrogeologico di Via Acrone: incontro tra il Comune e il Commissario di Governo per avviare l’intervento risolutivo

Il Comune di Agrigento si è impegnato a predisporre, entro la settimana in corso, il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), che definirà le attività da svolgere, gli interventi necessari, i tempi e l’importo dei lavori per recuperare stabilità e sicurezza, rimediando al progressivo deterioramento del versante di via Acrone, già rilevato nelle cartografie del Piano di assetto idrogeologico (PAI), con il supporto delle relazioni tecniche elaborate dal geologo di AICA e dal responsabile della Protezione Civile comunale. Saranno quindi a breve avviate le procedure amministrative e tecniche preliminari alle opere. Così è stato sancito oggi durante un incontro nell’ufficio del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia, tra l’Ingegnere Sergio Tumminello, soggetto attuatore, e una delegazione del Comune di Agrigento composta dal Sindaco, Dott. Francesco Miccichè, dall’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile, Ing. Gerlando Principato, e dal Dirigente ad interim del settore Lavori Pubblici, Ing. Alberto Avenia. Presenti anche i rappresentanti di AICA. Il sindaco Miccichè a termine del confronto ha dichiarato: “Ringraziamo il Commissario di Governo, Ing. Tumminello, per l’approccio concreto e collaborativo, e l’On. Roberto Di Mauro per il supporto nelle interlocuzioni con la Regione. Stiamo lavorando con determinazione affinché si possa risolvere definitivamente una problematica che da anni interessa Via Acrone. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’iter progettuale, garantendo un costante aggiornamento alla cittadinanza.”