Distretto Turistico, assegnata una borsa di studio per il Master di Scrittura della Strada degli Scrittori

Il Distretto Turistico Valle dei Templi ha assegnato a una giovanissima e talentuosa agrigentina una borsa di studio del valore di 795 euro per l’8° Master di Scrittura “Le parole del Cinema”, che si è svolto ad Agrigento fino a stasera, 6 settembre, organizzato dalla Strada degli Scrittori.

Si tratta di Maria Costanza Attanasio, che frequenta quest’anno il V Ginnasio del Liceo classico-musicale “Empedocle”.

Grande lettrice e appassionata di scrittura, Maria Costanza ha fatto parte per tre anni dell’orchestra della scuola secondaria di primo grado “Garibaldi” di Agrigento, con cui ha coltivato la passione per la musica. Suona più strumenti ed è naturalmente dotata di una buona voce.

Per la selezione della borsista è stata messa in atto una collaborazione con l’International Inner Wheel di Agrigento, associazione femminile strettamente legata al Rotary, presieduta da Lea Provenzani Ceserani.

Il Distretto Turistico Valle dei Templi ha voluto anche quest’anno manifestare il proprio sostegno ad una manifestazione culturale di altissimo livello che promuove il territorio e il suo rapporto con scrittori quali Pirandello, Sciascia, Camilleri, Tomasi di Lampedusa. Il Master di Scrittura ospita ogni anno esponenti della cultura italiana tra i più amati e apprezzati e ha il pregio di scoprire e valorizzare giovani talenti che nel futuro potranno offrire il proprio contributo nel giornalismo, nell’editoria, nel Cinema, nel Teatro, nella Letteratura, nella Ricerca, e in tanti altri campi e favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo.