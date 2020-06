Distrutto le dune di San Leone. Mareamico: “Un danno assolutamente incalcolabile!”

“La natura impiega decine di anni per realizzare una duna costiera, poi arriva la ruspa della ditta incaricata dal comune per pulire la spiaggia ed in un paio di ore, cancella tutto!“. Lo denuncia Claudio Lombardo presidente dell’associazione ‘Mareamico’ di Agrigento in un post pubblicato su Facebook.

”Le dune costiere sono un ecosistema protetto dalle leggi comunitarie, – continua Claudio Lombardo – svolgono un ruolo importantissimo nella difesa della costa: sono infatti un ostacolo fisico all’avanzamento del mare e costituiscono un consistente deposito di sabbia che può alimentare naturalmente la spiaggia dopo le mareggiate invernali.

La devastazione di queste dune ha compromesso un intero ecosistema, sono state spazzate via diverse varietà di piante psammofile, l’habitat di alcuni uccelli e c’è il concreto rischio che abbiano distrutto il nido di qualche tartaruga caretta caretta, che proprio in questo periodo deposita le uova in spiaggia.

Senza contare il fatto che i rifiuti sono stati semplicemente nascosti sotto la sabbia, spostata dalla ruspa“.

“Ovviamente il Demanio e la Capitaneria avevano autorizzato solo la pulizia della spiaggia – conclude il presidente- con un mezzo gommato e senza movimentazione delle sabbie ed invece questi lavori, praticamente abusivi, hanno distrutto tutto.

Un danno assolutamente incalcolabile!”