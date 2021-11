Diventerà Bellissima Favara invitano eletti ad eleggere Presidente del Consiglio il consigliere più votato dalla cittadinanza

Il coordinatore cittadino di Diventerà Bellissima di Favara, Leonardo Pitruzzella, ed i Consiglieri Comunali neo eletti Salvatore Fanara, Miriam Mignemi e Marco Bacchi, esprimono soddisfazione per la designazione a Commissario Regionale e portavoce del nostro movimento dell’On. Giusy Savarino.

“Giusto riconoscimento per il lavoro svolto, dall’Onorevole nel territorio e soprattutto per il suo impegno all’Ars”. Ci fa sapere il coordinamento cittadino Diventerà Bellissima di Favara.

“A Favara ci accingiamo ad iniziare questa nuova consiliatura, – continuano – siamo certi che i nostri alleati vorranno rispettare gli impegni pre elettorali, e invitiamo gli altri eletti a rispettare la chiara indicazione del corpo elettorale, eleggendo a Presidente del Consiglio Comunale il consigliere più votato dalla cittadinanza: Salvatore Fanara.

E al Sindaco Palumbo, al quale chiederemo un incontro ufficiale, notificheremo la nostra posizione di opposizione costruttiva e propositiva, sperando in un leale rapporto istituzionale nelle diversità politiche, nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini. Favara deve uscire da questa grave situazione di disagio economico e sociale, con spirito laborioso e costruttivo #diventeràbellissima metterà a disposizione tutte le proprie energie locali e regionali”.