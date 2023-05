Divieto di balneazione per la stagione 2023 in diverse zone costiere: inquinamento, sicurezza ed immissioni tra i motivi

La stagione estiva si avvicina ma per alcuni tratti di mare e di costa della nostra provincia di Agrigento ci sarà un divieto di balneazione per la stagione 2023. Questa decisione è stata presa a seguito di una valutazione accurata che ha evidenziato problemi di inquinamento, sicurezza e immissioni in alcune zone specifiche.

Per quanto riguarda l’inquinamento, il divieto di balneazione sarà in vigore nei seguenti tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per questo motivo:

Foce Fiume Naro: un tratto lungo 400 metri (200 m a destra e 200 m a sinistra) con coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali che vanno da Lat. 37.2358 Long. E 13.6202 all’inizio del tratto a Lat. 37.2347 Long. E 13.6224 al termine del tratto.

Foce Fiume Akragas: un tratto lungo 500 metri (200 m a destra e 300 m a sinistra) con coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali che vanno da Lat. 37.2660 Long. E 13.5776 all’inizio del tratto a Lat. 37.2617 Long. E 13.5769 al termine del tratto.

Invece, per motivi diversi, il divieto di balneazione sarà in vigore nelle seguenti zone:

Porto di San Leone: un tratto lungo 245 metri con coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali che vanno da Lat. 37.2613 Long. E 13.5800 all’inizio del tratto a Lat. 37.2624 Long. E 13.5777 al termine del tratto.

Mare Nostrum – condotta premente: un tratto lungo 250 metri con coordinate geografiche WGS84 a quattro cifre decimali che vanno da Lat. 37.2589 Long. E 13.5915 all’inizio del tratto a Lat. 37.2601 Long. E 13.5892 al termine del tratto. Questo divieto è temporaneo e dovuto a un problema di inquinamento.

Ci sono anche tratti di mare e di costa interessati da immissioni, che non saranno adibiti alla balneazione. Questi includono: