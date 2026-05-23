Docufilm su Giorgio Bassani del regista favarese Toni Trupia “Evento Speciale” al Biografilm Festival 2026

In anteprima mondiale il 7 giugno 2026 alla rassegna bolognese, “In gran segreto – Un racconto familiare su Giorgio Bassani”, docufilm scritto e diretto dal regista favarese Toni Trupia, sarà tra gli “Eventi Speciali” della 22ª edizione del Biografilm Festival 2026, in programma a Bologna dal 5 al 15 giugno. Il docufilm, presentato ufficialmente il 20 maggio scorso nella prestigiosa cornice del Festival di Cannes, con la proiezione in anteprima del trailer all’“Italian Pavilion”, sarà protagonista del prossimo importante appuntamento pubblico il 7 giugno alle ore 17 al Cinema Modernissimo di Bologna. Nato da un’idea di Gabriele Manservisi, il lavoro è prodotto dalla casa cinematografica Civetta Movie in collaborazione con la Fondazione Giorgio Bassani, nell’ambito delle celebrazioni per il 110° anniversario della nascita dello scrittore, poeta e sceneggiatore ferrarese. Il docufilm propone un ritratto inedito, complesso e contemporaneo di Giorgio Bassani, intrecciando la dimensione privata e familiare con quella letteraria e civile del Novecento.



“Il mio docufilm – spiega Toni Trupia – è il risultato di anni di lavoro, maturati attraverso un attento percorso di approfondimento, raccolta di testimonianze e costruzione di un racconto capace di unire rigore culturale, intensità narrativa e sensibilità cinematografica. Non è solo uno sguardo nuovo sullo scrittore Bassani, ma il racconto di un’esperienza straordinaria che ricostruisce un ritratto intimo e contemporaneo dell’autore de Il Giardino dei Finzi Contini, esplorandone tanto la dimensione pubblica quanto quella privata e familiare”. Il regista favarese racconta di essersi avvicinato al progetto lasciandosi guidare soprattutto dalla storia dei figli Paola ed Enrico Bassani: “Ho seguito l’istinto più che un impianto razionale; le emozioni di quel racconto mi hanno indicato la strada. È un lavoro nato in modo viscerale, da un ascolto profondo”. Cuore del docufilm sono infatti le voci dei figli dello scrittore, affiancate dagli interventi di importanti personalità della cultura italiana come Paolo Di Paolo, Eraldo Affinati, Nadia Terranova, Fulco Pratesi, Gabriele Lavia, oltre a studiosi, amici e testimoni della vita di Bassani. “Sono molto felice – conclude Toni Trupia – perché la presenza del mio film in contesti di grande visibilità come il Festival di Cannes e il Biografilm Festival di Bologna, uno dei festival più prestigiosi d’Italia, rappresenta un passaggio di straordinario rilievo per il mio percorso di regista e sceneggiatore. Ci tenevo moltissimo e sono certo che In gran segreto – Un racconto familiare su Giorgio Bassani sarà una bella sorpresa per il pubblico”. Dopo l’anteprima mondiale, il docufilm intraprenderà un tour di proiezioni in diverse città italiane, inserito nel programma di iniziative dedicate ai 110 anni dalla nascita di Giorgio Bassani.

