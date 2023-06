Dodicesima edizione di ‘Fotografa San Calogero’: la ricerca delle immagini più suggestive della storica festa ad Agrigento

Torna “Fotografa San Calogero”, il noto contest fotografico giunto ormai alla sua dodicesima edizione. Il concorso, organizzato da “Agrigento Oggi” e il direttore Domenico Vecchio, celebrerà la storica Festa di San Calogero che si svolgerà ad Agrigento dal 30 giugno al 9 luglio prossimi. La giuria, composta da esperti del settore, avrà il compito di selezionare le immagini più meritevoli che catturano l’essenza e la bellezza della Festa di San Calogero. Oltre a premiare le fotografie legate alla festività religiosa, il concorso includerà anche una categoria dedicata alla “destinazione turistica”, assegnata dal Distretto Turistico Valle dei Templi, e una categoria per il “miglior ritratto”, premiata dal Circolo “John Belushi”. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 luglio alle 19:30 presso il Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento, e sarà consegnato il premio ai vincitori. Gaetano Aronica, ospite speciale dell’evento, si unirà alla celebrazione. L’accompagnamento musicale sarà affidato al Maestro Salvatore Galante, mentre i giornalisti Domenico Vecchio e Valentina Alaimo presenteranno l’evento. Inoltre, il giornalista Luigi Mula terrà interventi durante la serata.

Tutte le foto in concorso possono essere visualizzate sulla pagina Facebook “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore”. I partecipanti hanno tempo fino al 18 luglio per inviare le proprie foto direttamente tramite la pagina. Oltre alle fotografie a colori e in bianco e nero raffiguranti San Calogero, saranno premiate anche le immagini dell’ultima edizione di “Fotografa il Mandorlo in Fiore”.

Il concorso rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di fotografia di esprimere la propria creatività e di catturare l’atmosfera unica della Festa di San Calogero e dei meravigliosi paesaggi della Valle dei Templi.

In allegato la foto vincitrice dello scorso anno: