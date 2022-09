Il Prefetto di Agrigento ha adottato, in data odierna, in vista della gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia, Pro Favara – Akragas, prevista per domani, mercoledì 7 settembre, allo stadio “Bruccoleri” di Favara, un decreto di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella città di Agrigento. Pertanto l’unico settore disponibile è la tribuna coperta che ospiterà esclusivamente i tifosi di casa.