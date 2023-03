Domani l’assemblea dei lavoratori di Aica, sul tavolo il Ccnl

I lavoratori di Aica si riuniscono in assemblea indetta a seguito del tavolo tecnico che ha portato al raggiungimento dell’accordo per l’applicazione del Contratto nazionale di lavoro Gas e Acqua. Durante l’assemblea, prevista per domani, dalle 14 alle 17, e convocata dai segretari territoriali dalle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, si discuterà dell’accordo già raggiunto con i vertici aziendali. Per tale ragione, durante le ore di assemblea, potranno verificarsi dei rallentamenti nelle prestazioni erogate.