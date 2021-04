Domani ricorre il 29° anniversario dell’uccisione del Maresciallo Maggiore

Domani 4 aprile 2021 ricorre il 29° anniversario dell’uccisione ad Agrigento, per mano della mafia, del Maresciallo Maggiore “Aiutante” dei Carabinieri Giuliano Guazzelli, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”.

In ossequio alle restrizioni normative vigenti per l’emergenza pandemica in atto, non verrà celebrata la tradizionale Santa Messa commemorativa, né si procederà, sul viadotto luogo dell’agguato, alla deposizione della corona di alloro al monumento in ricordo del Decorato.

Per la tragica scomparsa del Maresciallo Maggiore “Aiutante” Giuliano Guazzelli, venne tributata alla Vittima del dovere la Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria” con la seguente motivazione:

“Sottufficiale di elevatissime qualità professionali, impegnato in delicate attività investigative in aree caratterizzate da alta incidenza del fenomeno mafioso, operava con eccezionale perizia, sereno sprezzo del pericolo ed incondizionata dedizione al dovere e alle Istituzioni, fornendo costanti e determinanti contributi alla lotta contro la criminalità organizzata fino al supremo sacrificio della vita, stroncata da proditorio ed efferato agguato criminale. Eccelso esempio di preclare virtù civiche ed altissimo senso del dovere.”