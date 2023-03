Domani sera a Porto Empedocle, la rappresentazione teatrale “Anime” dà voce alle vittime innocenti di mafia

Si intitola “Anime” la rappresentazione teatrale che sarà portata in scena domani, alle 19:30, nell’atrio dell’istituto comprensivo Pirandello, diretto da Anna Gangarossa, a Porto Empedocle.

“Anime” è tratto da “Anime che si chiamano”, di Antonella Morreale, e dà voce e corpo alle vittime innocenti di mafia e ai loro familiari. “Anime” che trasmettono i loro pensieri e le loro paure. Uomini, donne e ragazzi che hanno visto infrangersi sogni e progetti e le cui vite sono state spezzate dalla mafia.

Per la regia di Franco Sodano e Antonella Morreale, saranno in scena: Rosalia Cacciatore, Daniela Lunetto, Piera Gucciardo, Sandro Montalbano, Graziella Lazzaro, Carmelo Lazzaro, Angela Martorana, Zaira Picone, Giuseppina Lumia, Alù Catania Matilde, Pietro Sicurelli, Anna Gangarossa, Antonella Di Vincenzo, Gabriele Vitello, Luca Salamone e ancora Oriana Paolocà, Carmelo Capodici, Laura Pompeo, Ignazio Enrico Marchese e Teresa Cinque. Con la partecipazione straordinaria della compagnia teatrale Arcobaleno e i Piccoli cantori delle quinte classi. Musici: Crocetta Farruggia, Ignazio Cuffaro e Alfonso Bonfiglio. Musiche a cura di Franco Sodano e Gigi Finestrella. Assisteranno alla rappresentazione teatrale le autorità cittadine.