DOMENICA 11 GENNAIO LA CHIUSURA DEGLI EVENTI DEL NATALE A SAN FRANCÍ

Favara – Si avviano alla conclusione gli eventi del Natale a San Francí dopo una edizione segnata da una grandissima partecipazione di pubblico, che per settimane ha animato il Convento di San Francesco, coinvolgendo famiglie, giovani, scuole e visitatori provenienti anche da fuori città. La serata conclusiva è in programma domenica 11 gennaio alle ore 18.30, presso la Chiesa San Francesco, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da fra Carmelo D’Antoni, guardiano del convento. Un momento di preghiera e di ringraziamento che segna il termine di una edizione particolarmente partecipata.



Al termine della celebrazione seguirà la premiazione della Mostra Concorso dei Presepi, il sorteggio, i ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e un momento di condivisione fraterna nel chiostro del convento. La Mostra Concorso dei Presepi ha visto l’esposizione di 16 opere, frutto del lavoro e della creatività di artisti, famiglie e di diverse classi degli istituti scolastici del territorio, a testimonianza di un forte coinvolgimento della comunità e del mondo della scuola. Nel corso della serata saranno premiati i migliori lavori della categoria “Presepe Tradizionale” e della categoria “Presepe Innovativo”, valorizzando sia il rispetto della tradizione sia la capacità di interpretarla in modo nuovo. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento conclusivo per rinnovare il nostro grazie e chiudere insieme questa straordinaria edizione del Natale a San Francí, nel segno della condivisione e della fraternità.