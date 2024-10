Domenica di carta: Un viaggio tra storia e cultura ad Agrigento

In occasione della Domenica di Carta, il 13 ottobre 2024, l’Archivio di Stato di Agrigento apre le sue porte al pubblico con un evento straordinario dal titolo “Storie di viaggi Reali”. La manifestazione, promossa dal Ministero della Cultura, celebra il patrimonio di archivi e biblioteche, offrendo un’opportunità unica per scoprire le ricchezze storiche del nostro paese. Il direttore dell’Archivio, la dott.ssa Rossana Florio, invita tutti gli interessati a partecipare a questa giornata speciale, che si svolgerà dalle ore 10.00 alle 18.00 presso i locali di via Mazzini 185. Durante l’evento, i visitatori potranno immergersi in un percorso narrativo che esplora le avventure e le esperienze dei viaggiatori reali, attraverso documenti storici, lettere, diari e altre testimonianze custodite nell’archivio.