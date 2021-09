Domenica lo spettacolo Toti e Totino. Ad aprire la serata il cantautore Lillo Puccio

Sarà il cantautore Lillo Puccio ad aprire la serata di beneficenza organizzata dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara in favore di Emergency. Il cantautore favarese, da sempre vicino alle iniziative del Centro Guttuso, ha subito aderito alla chiamata della presidente Lina Urso Gucciardino che lo ha invitato ad essere lui ad aprire la serata che avrà come ospiti i cabarettisti palermitani Toti e Totino. La serata è in programma domenica 5 settembre 2021 alle ore 20:30 al Teatro del Tempio Giunone presso la Valle dei Templi di Agrigento grazie alla collaborazione e all’adesione al progetto di beneficenza del Centro Guttuso da parte del Parco archeologico e del suo direttore Roberto Sciarratta, che ha concesso l’uso della magnifica location, patrimonio UNESCO.

Lillo Puccio si esibirà con alcune canzoni in ricordo di Rino Gaetano, il cantautore morto prematuramente alcuni anni fa e di cui è rimasto indelebile il ricordo. Da diversi anni infatti Lillo Puccio effettua dei concerti proprio ricordando Rino Gaetano con le sue indimenticabili “Gianna”, “Mio fratello è figlio unico”, “Il cielo è sempre più blu”, “Nun te regghe più”, “A mano a mano”.

“Il costo del biglietto per entrare fissato in €10 sarà devoluto, al netto delle spese, in beneficenza in favore di Emergency, l’associazione del compianto Gino Strada preceduta da Rossella Miccio recente Premio Mimosa d’oro – comunica la presidente Lina Urso Gucciardino – ma anche per l’acquisto di buoni spesa da devolvere a famiglie bisognose del nostro territorio. All’ingresso è obbligatorio esibire il Green pass oppure un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti”.